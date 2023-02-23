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Spor

Hasan Kabze şampiyon formayı bağışladı

Eski Galatasaraylı ve milli futbolcu Hasan Kabze, formasını depremzedeler için bağışladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

16:12 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hasan Kabze, Galatasaray kariyerinde çıktığı 68 maçta 19 gol 5 asistlik performans sergilemişti.

Hasan Kabze, Galatasaray kariyerinde çıktığı 68 maçta 19 gol 5 asistlik performans sergilemişti.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 11 ilde milyonlarca insanı etkileyen deprem felaketinin ardından, spor dünyasından birçok isim depremzedeler için bağış yapmaya devam ediyor. Galatasaray Kulübü de Dev Müzayede ile iş birliğinde büyük bir felaket olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların yararına düzenleyeceği açık artırmaya bağışları kabul ediyor.


Galatasaray'ın ve milli takımın eski golcüsü Hasan Kabze, şampiyon formasını bu kapsamda Galatasaray'a bağışladı. Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Eski futbolcumuz Hasan Kabze, Süper Lig 2005-2006 Sezonu'nda kazandığımız şampiyonlukta giydiği formayı müzayedede açık artırma ile satılması amacıyla kulübümüze bağışladı." ifadeleri kullanıldı.


Böylelikle Galatasaray'ın bu bağış kampanyasına Cevad Prekazi, Teknik Direktör Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Emre Taşdemir gibi isimlere Hasan Kabze de eklenmiş oldu.



#Galatasaray
#Hasan Kabze
#Dev Müzayede
#Deprem
#Bağış
30 dakika önce
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Hasan Kabze şampiyon formayı bağışladı
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