Hatayspor, Trendyol Süper Lig 12. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Rui Pedro, 35. dakikada Bamgboye ve 90+5. dakikada Strandberg attı. Bu sonucun ardından ligde ilk galibiyetini alan Hatayspor, puanını 6'ya yükseltti. Hatayspor-Gaziantep FK maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 12. haftasında Hatayspor sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.
Galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Rui Pedro, 35. dakikada Bamgboye ve 90+5. dakikada Strandberg kaydetti.
Gaziantep FK'nın tek golünü 45+2. dakikada Sorescu attı.
Konuk ekipte Viana maçın 81. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından ligde ilk galibiyetini alan Hatayspor puanını 6'ya yükselterek 19. sırada yer aldı. Gaziantep FK ise 12 puanda kaldı.