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Hatayspor ilk galibiyetini aldı: Sahasında Gaziantep FK'yı mağlup etti

Hatayspor ilk galibiyetini aldı: Sahasında Gaziantep FK'yı mağlup etti

19:229/11/2024, Cumartesi
G: 10/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Hatayspor üç puanla tanıştı.
Hatayspor üç puanla tanıştı.

Hatayspor, Trendyol Süper Lig 12. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Rui Pedro, 35. dakikada Bamgboye ve 90+5. dakikada Strandberg attı. Bu sonucun ardından ligde ilk galibiyetini alan Hatayspor, puanını 6'ya yükseltti. Hatayspor-Gaziantep FK maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Hatayspor sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.


Galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Rui Pedro, 35. dakikada Bamgboye ve 90+5. dakikada Strandberg kaydetti.


Gaziantep FK'nın tek golünü 45+2. dakikada Sorescu attı.


Konuk ekipte Viana maçın 81. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.


Bu sonucun ardından ligde ilk galibiyetini alan Hatayspor, puanını 6'ya yükselterek 18. sırada yer aldı. Gaziantep FK ise 12 puanda kaldı.


HATAYSPOR - GAZİANTEP FK MAÇ SONUCU


HATAYSPOR - GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ

Hatayspor - Gaziantep FK maçının özetini izlemek için


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU





#Hatayspor
#Gaziantep FK
#Trendyol Süper Lig

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