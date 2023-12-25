Trendyol Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.
Karşılaşma öncesi ısınmaya çıkan Hatayspor ve Beşiktaşlı futbolcular, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 askerimizi andıkları siyah tişörtler giydi.
Oyuncuları alkışlarla karşılayan taraftarlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.
Isınmanın ardından futbolcular maça çıkarken de "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı pankart taşıdı.
Müsabaka öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.