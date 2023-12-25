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Spor

Beşiktaş ve Hatayspor maçında şehitlerimiz unutulmadı

Hatayspor ve Beşiktaşlı futbolcular, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 askeri andıkları siyah tişörtler giydi. İki takımın taraftarları, futbolcular maça çıkarken de "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı pankart taşıdı.

20:31 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 20:46 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Mersin Stadyumu'nda şehit olan askerlerimiz unutulmadı.
Mersin Stadyumu'nda şehit olan askerlerimiz unutulmadı.

Trendyol Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.


Karşılaşma öncesi ısınmaya çıkan Hatayspor ve Beşiktaşlı futbolcular, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 askerimizi andıkları siyah tişörtler giydi.


Oyuncuları alkışlarla karşılayan taraftarlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.


Isınmanın ardından futbolcular maça çıkarken de "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı pankart taşıdı.

Müsabaka öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.






#Beşiktaş
#Hatayspor
#Süper Lig
41 dakika önce
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