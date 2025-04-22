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Hatayspor Beşiktaş'a hazırlanıyor

Hatayspor Beşiktaş'a hazırlanıyor

14:3122/04/2025, Salı
AA
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Atakaş Hatayspor deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yapan Hatay ekibi, hava topu, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü. Hatayspor ile Beşiktaş, 25 Nisan Cuma günü Tüpraş Stadı'nda karşılaşacak.




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