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1'inci Lig'de 37'nci haftanın programı açıklandı

1'inci Lig'de 37'nci haftanın programı açıklandı

13:3022/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig

Trendyol 1'inci Lig'de 37'nci haftanın programı belli oldu. Karşılaşmalar aynı gün ve saatte oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1'inci Lig'de 37'nci haftanın programı belli oldu.


Tüm maçların 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı 37'nci haftanın programı şöyle;

4 MAYIS PAZAR

16.00 Çorum FK - Şanlıurfaspor

16.00 Erzurumspor FK - Ümraniyespor

16.00 Ankara Keçiörengücü - MKE Ankaragücü

16.00 Esenler Erokspor - İstanbulspor

16.00 Pendikspor - Fatih Karagümrük

16.00 Manisa FK - Bandırmaspor

16.00 Gençlerbirliği - Sakaryaspor

16.00 Iğdır FK - Kocaelispor

16.00 Amed SF - Adanaspor

16.00 Boluspor - Yeni Malatyaspor






#Trendyol 1. Lig
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