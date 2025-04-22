1'inci Lig'de 37'nci haftanın programı açıklandı

Trendyol 1'inci Lig'de 37'nci haftanın programı belli oldu. Karşılaşmalar aynı gün ve saatte oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1'inci Lig'de 37'nci haftanın programı belli oldu.
Tüm maçların 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı 37'nci haftanın programı şöyle;
16.00 Çorum FK - Şanlıurfaspor
16.00 Erzurumspor FK - Ümraniyespor
16.00 Ankara Keçiörengücü - MKE Ankaragücü
16.00 Esenler Erokspor - İstanbulspor
16.00 Pendikspor - Fatih Karagümrük
16.00 Manisa FK - Bandırmaspor
16.00 Gençlerbirliği - Sakaryaspor
16.00 Iğdır FK - Kocaelispor
16.00 Amed SF - Adanaspor
16.00 Boluspor - Yeni Malatyaspor