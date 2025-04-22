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Kocaelispor başarılı futbolcusuyla sözleşme yeniledi

Kocaelispor başarılı futbolcusuyla sözleşme yeniledi

13:2722/04/2025, الثلاثاء
G: 22/04/2025, الثلاثاء
Yeni Şafak
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Ryan Mendes
Ryan Mendes

1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor'da sol kanat oyuncusu Ryan Mendes'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor'da sol kanat oyuncusu Ryan Mendes'in sözleşmesi uzatıldı.


Kulübün, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mendes'in sözleşmesinde 1 yıl uzatma opsiyonu bulunduğu belirtildi.


Açıklamada, "Futbolcumuz Ryan Mendes'in sözleşmesinde yer alan uzatım opsiyonu kulübümüz tarafından kullanılmış olup, futbolcumuzun sözleşmesi 2025-2026 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.







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