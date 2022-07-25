Hatayspor Ognjen Vranjes ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Son olarak Ruben Ribeiro ile sözleşme imzaladıklarını açıklayan Hatayspor, transferlerine devam ediyor.

Bordo-beyazlı ekip, bir dönem ülkemizde Elazığspor ve Gaziantepspor forması da giyen Ognjen Vranjes ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.

Bosna Hersek Mili Takımında da oynayan 32 yaşındaki deneyimli defans oyuncusu, geçtiğimiz sezonlarda Süper Lig'de 36 maça çıkmıştı.

Ognjen Vranjes Atakaş Hatayspor’umuzda🧱

Geçtiğimiz sezon Yunanistan Süper Lig ekiplerinden AEK Atina forması giyen defans oyuncusu Ognjen Vranjes ile 3 yıllık sözleşme imzaladık💯#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/BRIOrvbBXR — Hatayspor (@Hatayspor_FK) July 25, 2022