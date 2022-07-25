Spor Hatayspor Ognjen Vranjes ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
TRANSFER

Hatayspor Ognjen Vranjes ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Hatayspor, Yunanistan Süper Lig ekiplerinden AEK forması giyen 32 yaşındaki Ognjen Vranjes'i 3 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hatayspor Ognjen Vranjes ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Vranjes, geçen sezon AEK formasıyla 23 maçta forma giyerken 3'te gol atma başarısı gösterdi.

Son olarak Ruben Ribeiro ile sözleşme imzaladıklarını açıklayan Hatayspor, transferlerine devam ediyor.

Bordo-beyazlı ekip, bir dönem ülkemizde Elazığspor ve Gaziantepspor forması da giyen Ognjen Vranjes ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.

Bosna Hersek Mili Takımında da oynayan 32 yaşındaki deneyimli defans oyuncusu, geçtiğimiz sezonlarda Süper Lig'de 36 maça çıkmıştı.

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