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Hatayspor'da Adana Demirspor hazırlıkları sürüyor

Hatayspor'da Adana Demirspor hazırlıkları sürüyor

18:0814/05/2025, Çarşamba
AA
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig 36. haftasında Hatayspor deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Hatayspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Süper Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının çalışmalarını sürdürdü.


Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen ve 1 saat 35 dakika süren idmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.






#Hatayspor
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