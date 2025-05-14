Hatayspor'da Adana Demirspor hazırlıkları sürüyor

Antrenmandan kare.
Trendyol Süper Lig 36. haftasında Hatayspor deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Hatayspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Süper Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının çalışmalarını sürdürdü.
Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen ve 1 saat 35 dakika süren idmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
#Hatayspor
#Adana Demirspor
#Trendyol Süper Lig