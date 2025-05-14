Süper Lig’de yabancı kuralı değişti mi, kaç oldu?

-Kulüpler, A Takım Listesine en fazla 14 yabancı futbolcu yazabilecek.

-Bu 14 yabancının 12'si için yaş sınırı olmayacak.

-En az 2'si ise 1 Ocak 2003 veya daha sonra doğmuş olmalı.

-2026–27 sezonunda bu şart değişecek: en az 4 yabancı, 1 Ocak 2004 veya sonrası doğumlu olacak.



