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TFF’den yabancı kuralına revize: Süper Lig’de yabancı kuralı kaç oldu?

TFF’den yabancı kuralına revize: Süper Lig’de yabancı kuralı kaç oldu?

13:4514/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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TFF’den 2025-2026 sezonu için yabancı kuralına revize geldi. Gelecek sezonda genç yabancılara kapı açılırken, 2026-27’de bu sayı dörde yükselecek. Peki, Süper Lig’de yabancı kuralı değişti mi, kaç oldu? İşte resmi açıklama.

TFF, 2025-26 sezonu için yabancı kuralı açıklaması yaptı.

İşte o açıklama:



"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar uyarınca 2025-2026 Sezonu Trendyol Süper Lig Futbolcu Uygunluğu revize edilmiştir.


2025-2026 sezonunda sözleşme yapmış ve A Takım Listesine yazılmış 2003 yılı içerisinde doğmuş yabancı uyruklu futbolcular ile 1 sezondan fazla süreli sözleşme imzalanması halinde bu futbolcular 2 sezon boyunca bu kurala tabi olarak A Takım Listesine yazılabilirler."


Süper Lig’de yabancı kuralı değişti mi, kaç oldu?

-Kulüpler, A Takım Listesine en fazla 14 yabancı futbolcu yazabilecek.

-Bu 14 yabancının 12'si için yaş sınırı olmayacak.

-En az 2'si ise 1 Ocak 2003 veya daha sonra doğmuş olmalı.

-2026–27 sezonunda bu şart değişecek: en az 4 yabancı, 1 Ocak 2004 veya sonrası doğumlu olacak.


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