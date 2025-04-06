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Hentbol Kadınlar 1. Lig'de şampiyon Polatlı Belediyesi SK oldu

Hentbol Kadınlar 1. Lig'de şampiyon Polatlı Belediyesi SK oldu

18:506/04/2025, Pazar
AA
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Hentbol Kadınlar 1. Lig 2024-2025 sezonunda şampiyonluğa Polatlı Belediyesi SK ulaştı. Polatlı Belediyesi takımı Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda şampiyonluk kutlaması yaptı.
Hentbol Kadınlar 1. Lig 2024-2025 sezonunda şampiyonluğa Polatlı Belediyesi SK ulaştı. Polatlı Belediyesi takımı Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda şampiyonluk kutlaması yaptı.

Hentbol Kadınlar 1. Lig 2024-2025 sezonunda şampiyonluğa Polatlı Belediyesi SK ulaştı. Dörtlü Final'de şampiyonluğa ulaşan Polatlı Belediyesi SK ile ikinci Odunpazarı GSK, Süper Lig'e yükseldi.

Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenen Dörtlü Final'de Polatlı Belediyesi SK, Odunpazarı GSK'yi 26-22, Aksaray Belediyesi SK'yi de 30-29 yendi. Tekirdağ CTE SK ile 22-22 berabere kalan Polatlı Belediyesi SK, organizasyonu 5 puanla birinci sırada tamamladı.


Tekirdağ CTE SK'yi 22-17, Aksaray Belediyesi SK'yi 30-26 yenen Odunpazarı GSK ise 4 puanla ikinci sırada yer aldı. Şampiyon Polatlı Belediyesi SK ile ikinci Odunpazarı GSK, gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandı. Kadınlar 1. Lig'i Tekirdağ CTE SK üçüncü, Aksaray Belediyesi SK ise dördüncü bitirdi.

#Hentbol Kadınlar 1. Lig
#Polatlı Belediyesi
#Hentbol

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