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Spor

Hezimetin faturasını futbolcular ödeyecek

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın futbolcuları, 6-1 yenildikleri Newcastle United deplasmanına giden taraftarların bilet ücretini geri ödeyeceklerini açıkladı.

17:08 . 25/04/2023 вторник
AA
Tottenham, Newcastle karşısında aldığı ağır yenilgiyle taraftarına büyük üzüntü yaşattı.

Tottenham, Newcastle karşısında aldığı ağır yenilgiyle taraftarına büyük üzüntü yaşattı.

Tottenhamlı futbolcular, Newcastle United deplasmanındaki taraftarların bilet paralarını geri iade edecek.


Futbolcuların kulüp sosyal medya hesabında yer alan ortak mesajlarında, "Takım olarak hayal kırıklığı ve kızgınlığınızı anlıyoruz. Bu durumlarda kelimelerin yeterli olmayacağını biliyoruz ama bize inanın, böyle bir yenilgi acı veriyor. İç ve dış sahadaki desteğiniz için minnet duyuyor, St James' Park'taki maça giden taraftarların bilet ücretlerini geri ödemek istiyoruz. Bunun pazar günü yaşananları değiştirmeyeceğini biliyoruz ama perşembe akşamı oynayacağımız Manchester United maçında işleri yoluna koymak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Desteğiniz bizim için çok şey ifade ediyor. Takımımızı sadece birlikte ileriye taşıyabiliriz" ifadelerini kullandı.





#Premier Lig
#Tottenham
#Newcastle United
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