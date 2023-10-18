"Cedi Osman yazın ve ekibimizle görüştü. Milli takımda oynamak istemediğini söyledi. Kimseyi buraya zorla ya da isteksiz olarak milli takıma gelmesini sağlayamayız. Bu soruyu bizden çok Cedi'ye veya diğer arkadaşlara sormanız gerekir"