|
Spor

Hidayet Türkoğlu: Cedi milli takımı istemiyor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cedi Osman'ın yazın oynanan Olimpiyat Elemelerin'de milli takım kadrosunda oynamak istemediğini açıkladı.

14:26 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hidayet Türkoğlu - Cedi Osman

Hidayet Türkoğlu - Cedi Osman

Başkan Hidayet Türkoğlu, NBA'de San Antoino Spurs forması giyen Cedi Osman'ın A Milli Takım'da forma giymek istemediğini söyledi.


TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun açıklamaları:

"Cedi Osman yazın ve ekibimizle görüştü. Milli takımda oynamak istemediğini söyledi. Kimseyi buraya zorla ya da isteksiz olarak milli takıma gelmesini sağlayamayız. Bu soruyu bizden çok Cedi'ye veya diğer arkadaşlara sormanız gerekir"


"Hiçbir sakatlığı olmayıp, milli takımda neden oynamak istemediklerini onlar bilir. Bizim sorumluluğumuz en iyi 12 kişiyi belirlemek içindir. Gerek 2 devşirme arkadaşımız, gerek de Cedi'nin olmaması bizi kadro anlamında eksik noktaya getirmiştir ama fırsatlar yeni genç arkadaşlara doğmuştur"




#Türkiye
#Hidayet Türkoğlu
#Cedi Osman
#Milli takım
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Son dakika:Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek