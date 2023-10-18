Hidayet Türkoğlu - Cedi Osman
Başkan Hidayet Türkoğlu, NBA'de San Antoino Spurs forması giyen Cedi Osman'ın A Milli Takım'da forma giymek istemediğini söyledi.
"Cedi Osman yazın ve ekibimizle görüştü. Milli takımda oynamak istemediğini söyledi. Kimseyi buraya zorla ya da isteksiz olarak milli takıma gelmesini sağlayamayız. Bu soruyu bizden çok Cedi'ye veya diğer arkadaşlara sormanız gerekir"
"Hiçbir sakatlığı olmayıp, milli takımda neden oynamak istemediklerini onlar bilir. Bizim sorumluluğumuz en iyi 12 kişiyi belirlemek içindir. Gerek 2 devşirme arkadaşımız, gerek de Cedi'nin olmaması bizi kadro anlamında eksik noktaya getirmiştir ama fırsatlar yeni genç arkadaşlara doğmuştur"