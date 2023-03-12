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Spor

Hull City'nin hayal kırıklığı oldu: Sadece 9 maçta oynadı ve gol atamadı

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Allahyar'ı transfer eden İngiliz ekibi Hull City, genç oyuncunun performansı sonrasında hayal kırıklığı yaşadı. İranlı futbolcu, yeni takımında sadece 9 maça çıkarken bu mücadelelerde gol atamadı.

17:11 . 12/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Allahyar Sayyadmanesh, 4.5 milyon Euro karşılığında Hull City'e transfer olmuştu.

Allahyar Sayyadmanesh, 4.5 milyon Euro karşılığında Hull City'e transfer olmuştu.

İngiliz ekiplerinden Hull City, sezon başında Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh'i transfer etmişti. İranlı futbolcu, yeni takımında sadece 9 maça çıkabildi. Toplamda 536 dakika süre alan oyuncu, gol atamadı. Allahyar 9 maçta 1 asist yapabildi.

Transfer edilirken büyük beklentiler kurulan oyuncu son dönemlerinde ise sakatlık sorunları yaşıyor. Uyluk sorunları nedeniyle formasından uzak kalan Allahyar için sezon başında 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti.

Öte yandan Fenerbahçe, Allahyar transferiyle ilgili yaptığı sözleşmede bonservisinden yüzde 50 pay alma maddesi koydurmuştu. Yani Hull City, Allahyar'ı başka bir takıma satarsa bonservisin yarısı sarı lacivertli kulübe verilecek.



#Hull City
#Fenerbahçe
#Allahyar
1 saat önce
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