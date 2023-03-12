Hull City'nin hayal kırıklığı oldu: Sadece 9 maçta oynadı ve gol atamadı

Transfer edilirken büyük beklentiler kurulan oyuncu son dönemlerinde ise sakatlık sorunları yaşıyor. Uyluk sorunları nedeniyle formasından uzak kalan Allahyar için sezon başında 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti.

Öte yandan Fenerbahçe, Allahyar transferiyle ilgili yaptığı sözleşmede bonservisinden yüzde 50 pay alma maddesi koydurmuştu. Yani Hull City, Allahyar'ı başka bir takıma satarsa bonservisin yarısı sarı lacivertli kulübe verilecek.