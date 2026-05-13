Hull City, İngiltere Championship play-off yarı finali 0-0'ın rövanşında Millwall'u 2-0 yenerek finale yükselmişti. Hull City'nin finaldeki rakibi ise Southampton oldu. Peki Premier Lig için final maçı ne zaman oynanacak?
İngiltere Championship play-off yarı final rövanş maçında Southampton, uzatmada bulduğu golle Middlesbrough'yu 2-1 yenerek finale çıktı.
Southampton, 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında St. Mary's Stadı'nda Middlesbrough'yu ağırladı.
Konuk ekibin 5. dakikada Riley McGree ile öne geçtiği karşılaşmada, Southampton 45+1. dakikada Ross Stewart ve 116. dakikada Shea Charles'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup ederek final biletini aldı.
Premier Lig için final maçı ne zaman oynanacak?
Hull City ile Southampton arasında, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı'nda oynanacak final maçını kazanan takım Premier Lig'e yükselecek.