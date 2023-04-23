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Spor

Hüseyin Eroğlu: “Şampiyon olmayı hak ederek Süper Lig’e çıktık”

Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup eden Samsunspor, lider olarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, şampiyon olmayı hak ettiklerini söyledi.

Haber Merkezi
17:03 . 23/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Samsunspor 1. Lig'i zirvede tamamlamayı garantiledi

Samsunspor 1. Lig'i zirvede tamamlamayı garantiledi

Lider Samsunspor sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü’nü 4-1 yendi. Süper Lig’e çıkmayı daha önce garantileyen Samsun ekibi, aldığı bu galibiyetle birlikte şampiyon olmayı da garantiledi. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.


"İşimizi en iyi şekilde yapmanın gururunu yaşıyoruz"

Şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını dile getiren Hüseyin Eroğlu, “7 aydır herkesten destek görüyorum. Buraya kolay gelmedik. Destek veren herekse teşekkür ediyorum. Bu taraftar önünde şampiyon olarak çıktığımız için çok mutluyuz. İlk gün verdiğimiz sözümüzü tutarak, ait olduğumuz yere Süper Lig’e çıktık. İşimizi en iyi şekilde yapmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.


"Hayalim gerçek oldu"

Hayalini gerçekleştirdiğini belirten Eroğlu, "Ne kadar lige çıkmayı garantilesek de rakibimizi dikkate aldık. Şampiyon olmayı hak ederek Süper Lig’e çıktık. Bugün dolu tribünlerde oynadık. Seneye Süper Lig’de de bu tribünleri dolduralım. Hayalim Süper Lig’de çalışmaktı. Bunu Samsunspor ile başardım. Süper Lig’in Samsunspor’a ihtiyacı vardı. Herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.





#Samsunspor
#Hüseyin Eroğlu
#Süper Lig
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