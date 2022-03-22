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İbrahim Üzülmez: Ahmet Nur Çebi'yle görüştüm

Siyah-beyazlı kulübün teknik direktör adayları arasında yer alan İbrahim Üzülmez, başkan Ahmet Nur Çebi ile görüştüğünü belirtirken, "Neler olacağına bakacağız. Benim tavrım net. Beşiktaş beni isterse seve seve gelirim" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
İbrahim Üzülmez: Ahmet Nur Çebiyle görüştüm
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi

Adı Beşiktaş teknik direktörlüğü için anılan İbrahim Üzülmez, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ligin son 8 maçında takımın başına geçip, yeni sezonda Şenol Güneş'in yardımcısı olacağı iddia edilen Üzülmez, başkan Ahmet Nur Çebi ile bir görüşme yaptığını söyledi.

Mynet'e konuşan İbrahim Üzülmez'in açıklamaları şöyle;

"Para bile konuşmam"

  • "Beşiktaş benim yuvam. Senelerce kaptanlığını yaptım. Göreve geleceksem para bile konuşmam. Beşiktaş benim hayatım için çok farklı bir planda. Her zaman hayalimde Beşiktaş teknik direktörlüğü var. Bugün bir toplantı yapılacak. Oradan çıkacak sonuca göre biz de hareket edeceğiz."

İbrahim Üzülmez son olarak Ankaragücü'nü çalıştırmıştı.
İbrahim Üzülmez son olarak Ankaragücü'nü çalıştırmıştı.

"Başkanla görüştüm"

  • "Ahmet Nur Çebi ile görüştüm. Ahmet Nur Çebi ile her zaman görüşürüm... Çok değer verdiğim bir kişilik. Ara sıra ararım, konuşuruz. Sadece Beşiktaş üzerinden değil herhangi bir olayda da Ahmet Bey ile görüşürüm. Teknik direktörlük için de görüştük. Neler olacağına bakacağız. Benim tavrım net. Beşiktaş beni isterse seve seve gelirim."

"Şenol Güneş'in yardımcılığını yaparım"

  • "Şenol Güneş, Türkiye'nin yetiştirdiği ender hocalardan biridir. Kendisiyle Milli Takım'da da çalıştım. Çok sevdiğim biri kendisi. Beşiktaş yönetiminin Şenol Güneş ile ilgili tasarrufu olup olmadığını bilmiyorum. Fakat önümüzdeki sezon takımın başına Şenol Güneş gelecekse, ben onun yardımcılığını yapmayı kabul ederim. Benim için hiçbir sorun olmaz. Bu sezon 8 maç takımın başında kalıp, seneye Şenol hocanın yardımcılığını yaparım."

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