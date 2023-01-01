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Spor
VAR kararlarını hakemler açıklayacak
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), VAR sistemindeki yeni bir uygulamayı 2025'te devreye sokmayı planlıyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
10:26 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Benzer bir uygulama geçtiğimiz sezonlarda Hollanda Ligi'nde de uygulanmıştı.

Benzer bir uygulama geçtiğimiz sezonlarda Hollanda Ligi'nde de uygulanmıştı.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde yeni bir uygulamaya başlıyor.


İngiltere'de toplanan IFAB, şubat ayında Fas'ın ev sahipliği yapacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda hakemlerin, VAR kararlarını mikrofonları aracılığıyla tribündeki taraftarlara ve televizyon yayınına açıklamasını kararlaştırdı.


IFAB, maçlardaki süre kaybını önlemek için gündeme gelen basketboldaki gibi saatin durdurulması fikrine karşı çıktı. 2022 Dünya Kupası'ndaki duraklama dakikaları uygulamasını olumlu bulan IFAB, ek sürenin daha katı ve doğru hesaplanmasını değerlendirdi.



#IFAB
#VAR
#Futbol
2 saat önce
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VAR kararlarını hakemler açıklayacak
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