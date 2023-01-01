Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde yeni bir uygulamaya başlıyor.

İngiltere'de toplanan IFAB, şubat ayında Fas'ın ev sahipliği yapacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda hakemlerin, VAR kararlarını mikrofonları aracılığıyla tribündeki taraftarlara ve televizyon yayınına açıklamasını kararlaştırdı.

IFAB, maçlardaki süre kaybını önlemek için gündeme gelen basketboldaki gibi saatin durdurulması fikrine karşı çıktı. 2022 Dünya Kupası'ndaki duraklama dakikaları uygulamasını olumlu bulan IFAB, ek sürenin daha katı ve doğru hesaplanmasını değerlendirdi.