IFFHS'ye göre son 10 yılın en iyi Türk takımı Fenerbahçe

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Adana'da gizemli yumurtaların sırrı çözülemeyince zabıta olaya et attı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

Adana’nın Kozan ilçesinde, yaklaşık 15 gündür havadan yumurta yağdığı iddia edilen sokakta zabıta ekipleri inceleme yaptı. Sokaktaki esnaf, bu olayın aydınlatılmasını istediklerini belirterek, “50 yıldır esnafız böyle bir şey yaşamadık hiç. Merak eden geliyor. Ama sadece yumurtaya değil tarihimizi görmeye, ciğer yemeye de gelsinler” dedi.