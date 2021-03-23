Spor IFFHSye göre son 10 yılın en iyi Türk takımı Fenerbahçe
FUTBOL FUTBOL

IFFHS'ye göre son 10 yılın en iyi Türk takımı Fenerbahçe

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, dünya futbolunda son 10 sezonun en iyi takımları listesinde yer aldı.

Haber Merkezi AA
IFFHSye göre son 10 yılın en iyi Türk takımı Fenerbahçe
Türk futbolunun '4 Büyükler'i

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), dünya futbolunda 2011-2020 yılları arasındaki en iyi 140 kulübün yer aldığı bir liste hazırladı.

Listenin zirvesinde, bu yıllar arasında 2877 puan toplayan İspanya temsilcisi Barcelona yer alırken, rakibi Real Madrid 2782 puanla ikinci, Almanya temsilcisi Bayern Münih ise 2594,5 puanla üçüncü oldu.

Listede, Süper Lig'den 3 takıma yer verildi. Fenerbahçe 1310 puanla 65'inci, Beşiktaş 1229 puanla 79'uncu, Galatasaray ise 1104,5 puanla 111'inci sırada yer aldı.

Listede yer alan ilk 10 takım şöyle;

Sürpriz iddia: Erol Bulut'un yerine Marcelo Gallardo
SPOR
Sürpriz iddia: Erol Bulut'un yerine Marcelo Gallardo
Abone Ol Google News
50 yıldır böyle bir şey görmedik

'50 yıldır böyle bir şey görmedik'

​Adana'daki gizemli olaya zabıta et attı.
Kısa sürede arttı

Kısa sürede arttı

Hastaneye başvuru sayısı bir haftada 15'ten 100'e çıktı.
Rizede heyelan: 3 ev tahliye edildi

'İnsanlık ölmemiş' dedirtti

'İnsanlık ölmemiş' dedirtti

Çöpte altın ve para dolu çanta buldu, sahibini arıyor.

3 günde tamamlandı

3 günde tamamlandı

​İki kilo 50 gram ağırlığında: 1 milyon TL'ye satışa çıkarıldı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.