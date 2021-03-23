Sürpriz iddia: Erol Bulut'un yerine Marcelo Gallardo

Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan: Cumhurbaşkanımız Erdoğan çarşamba günü güçlü mesajlar verecek

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan önemli açıklamalarda bulundu. Piyasaların Merkez Bankası başkanının duruşuna uygun bir şekilde süreci takip etmesi gerektiğini belirten Aşan, "Cuma günü sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Çarşamba günü yapacağı konuşmaya da dikkat çekti. Ekonomi alanındaki reform ve düzenlemelerle ilgili güçlü mesajları olacağını söyledi" dedi.