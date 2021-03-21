30 gol atması hedeflenen Samatta Fenerbahçe'yi pişman etti

Fenerbahçe'de sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Mbwana Samatta için ödenecek olan bonservis bedeli yönetimi düşündürüyor. Aston Villa'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan oyuncu çıktığı 22 lig maçında sadece 4 gol atabildi.

Sarı lacivertli camiayı hayal kırıklığına uğratan oyuncu için Fenerbahçe yönetimi kısa süre içerisinde ciddi bir kaynak oluşturmak zorunda. Sezon başında Aston Villa ile yapılan anlaşma kapsamında kiralık olarak kadroya katılan Samatta'nın Mayıs ayı sonuna kadar 6 milyon Euro'luk bonservis bedelinin ödeneceği taahhüt edilmişti.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun '30 gol atacak bir forvet alacağız' söylemi basında yer bulmuştu. Futbol yorumcusu Tümer Metin, Belözoğlu ile yaptığı görüşmeyi anlatırken bu ifadeyi kullanmış ve Samatta'nın performansı bu sözler sonrasında daha yoğun bir şekilde eleştirilmişti.