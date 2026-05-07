İlhan Palut'un Beşiktaş'ı reddetme nedeni ortaya çıktı

14:40 7/05/2026, Perşembe
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, takımının başında yer aldı.
Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı eleyen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut'un, siyah-beyazlı takımı geçmişte reddetme sebebi ortaya çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Beşiktaş'ı 90+8. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup ederek finale yükselen TÜMOSAN Konyaspor'da İlhan Palut rüzgarı esiyor. Sezona Çaykur Rizespor ile başlayan ve sonrasında TÜMOSAN Konyaspor'un başına geçen İlhan Palut, yeşil-beyazlı kulüpte çıktığı 15 maçta 2.00 puan ortalaması yakalayarak dikkatleri üzerine çekti.

Kupada takımını finale taşıyan Palut, bu sezon Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u mağlup etti.

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un, geçmiş dönemde Beşiktaş'tan gelen teklifi dikkat çekici bir gerekçeyle geri çevirdiği ortaya çıktı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Siyah-beyazlılarda o dönem sportif direktörlük görevini yürüten Ceyhun Kazancı'nın yaptığı görüşmede deneyimli çalıştırıcının, "İngilizce seviyemin Beşiktaş için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Kendimi geliştirdikten sonra bu görevi üstlenmek isterim" yanıtını verdiği öğrenildi.



