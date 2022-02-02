İlk fotoğraf geldi: Rizespor Gedson Fernandes için yola çıktı

Devre arası transfer döneminde henüz takıma takviye yapmayan ve önümüzdeki sezonun yapılanması için çalışan Beşiktaş, Gedson Fernandes’i kadrosuna kattı.
Beşiktaş Gedson Fernandes'i transfer etti
23 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübü Benfica ile görüşen siyah-beyazlılar, gelecek sezon için transferi bitirdi. Sezonun ikinci yarısını Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçirecek Gedson Fernandes, gelecek sezondan itibaren ise Beşiktaş formasını terletecek.
- Rizesporlu yöneticiler, 23 yaşındaki oyuncuyu Rize'ye getirmek için yola çıktı.
February 2, 2022