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İlk fotoğraf geldi: Rizespor Gedson Fernandes için yola çıktı

Transferi yılan hikayesine dönen; Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Gedson Fernandes, siyah-beyazlı kulüple anlaştı. Fakat 23 yaşındaki oyuncu sezonu Çaykur Rizespor'da tamamlayacak. Karadeniz ekibinin temsilciler, Fernandes'i Rize'ye getirmek için yola çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İlk fotoğraf geldi: Rizespor Gedson Fernandes için yola çıktı
Çaykur Rizesporlu yöneticiler, Gedson Fernandes için yola çıktı.

Devre arası transfer döneminde henüz takıma takviye yapmayan ve önümüzdeki sezonun yapılanması için çalışan Beşiktaş, Gedson Fernandes’i kadrosuna kattı.

Beşiktaş Gedson Fernandes'i transfer etti

23 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübü Benfica ile görüşen siyah-beyazlılar, gelecek sezon için transferi bitirdi. Sezonun ikinci yarısını Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçirecek Gedson Fernandes, gelecek sezondan itibaren ise Beşiktaş formasını terletecek.

  • Rizesporlu yöneticiler, 23 yaşındaki oyuncuyu Rize'ye getirmek için yola çıktı.
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