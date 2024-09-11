İngiltere 2-0 Finlandiya maç özeti
UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İngiltere, evinde Finlandiya'yı 2-0 mağlup etti. İngilizlere galibiyeti getiren golleri 57 ve 76. dakikalarda Harry Kane kaydetti. İşte İngiltere - Finlandiya maç özeti…
İNGİLTERE - FİNLANDİYA MAÇ ÖZETİ
İNGİLTERE - FİNLANDİYA MAÇ ÖZETİ
İNGİLTERE - FİNLANDİYA MAÇ SONUCU
İNGİLTERE - FİNLANDİYA MAÇ SONUCU
TECRÜBELİ İSİM TARİHE GEÇTİ
TECRÜBELİ İSİM TARİHE GEÇTİ
31 yaşındaki santrfor oyuncusu; Bobby Charlton ve Wayne Rooney'nin ardından İngiltere forması ile çıktığı 100. maçta gol atan üçüncü oyuncu oldu.
UEFA ULUSLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
UEFA ULUSLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
UEFA ULUSLAR LİGİ TOPLU MAÇ SONUÇLARI
UEFA ULUSLAR LİGİ TOPLU MAÇ SONUÇLARI
UEFA ULUSLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
UEFA ULUSLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
#İngiltere
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#UEFA Uluslar Ligi
#Harry Kane
1 saat önce