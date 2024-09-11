UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İngiltere, evinde Finlandiya'yı 2-0 mağlup etti. İngilizlere galibiyeti getiren golleri 57 ve 76. dakikalarda Harry Kane kaydetti. İşte İngiltere - Finlandiya maç özeti…

İngiltere - Finlandiya maç özetini izlemek için

İngiltere - Finlandiya maç özetini izlemek için

31 yaşındaki santrfor oyuncusu; Bobby Charlton ve Wayne Rooney'nin ardından İngiltere forması ile çıktığı 100. maçta gol atan üçüncü oyuncu oldu.