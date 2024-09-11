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Spor

Harry Kane tarihe geçti: İngiltere Finlandiya’yı 2 golle geçti

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İngiltere evinde Finlandiya’yı konuk etti. Maç ev sahibi İngiltere’nin 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 57’ ve 76’da Harry Kane’den geldi. Attığı gollerle beraber tecrübeli isim tarihe geçti. İngiltere bu sonuçla 6 puana ulaşarak averajla 2. sırada yer aldı. İngiltere - Finlandiya maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:19 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:20 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
İngiltere 2-0 Finlandiya maç özeti
İngiltere 2-0 Finlandiya maç özeti

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İngiltere, evinde Finlandiya'yı 2-0 mağlup etti. İngilizlere galibiyeti getiren golleri 57 ve 76. dakikalarda Harry Kane kaydetti. İşte İngiltere - Finlandiya maç özeti…

İNGİLTERE - FİNLANDİYA MAÇ ÖZETİ

İngiltere - Finlandiya maç özetini izlemek için

İNGİLTERE - FİNLANDİYA MAÇ SONUCU

TECRÜBELİ İSİM TARİHE GEÇTİ

31 yaşındaki santrfor oyuncusu; Bobby Charlton ve Wayne Rooney'nin ardından İngiltere forması ile çıktığı 100. maçta gol atan üçüncü oyuncu oldu.

UEFA ULUSLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

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#İngiltere
#Finlandiya
#UEFA Uluslar Ligi
#Harry Kane
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