PREMİER LİG

İngiltere Championship'te play-off tarihleri belli oldu

İngiltere Championship'te play-off karşılaşmalarının tarihleri belirlendi. Mücadeleler 26 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.

Haber Merkezi AA
Championship'te Leeds United 71 puanla zirvede yer alıyor.

Championship'te Leeds United 71 puanla zirvede yer alıyor.

İngiltere Futbol Ligi'nin (EFL) internet sitesinde yer alan açıklamada, iki maç üzerinden oynanacak yarı finallerin 26-27 ve 29-30 Temmuz, final karşılaşmasının ise 4 Ağustos'ta yapılacağı duyuruldu.

Ligi 3, 4, 5 ve 6. sırada bitiren takımların katılacağı play-off'ların finaline, Londra'daki Wembley Stadı'nın ev sahipliği yapacağı belirtildi. Normal sezonun 22 Temmuz'da sona ermesinin ardından ligde ilk iki sırayı alan takımlar ile play-off finalinin galibi, İngiltere Premier Lig'e yükselecek.

  • Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında askıya alınan Championship sezonu, yarın yeniden başlayacak.


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