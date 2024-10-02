UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 2. haftasında Inter evinde Kızılyıldız’ı konuk etti. Maç ev sahibi Inter’in 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 11’ Hakan Çalhanoğlu, 59’ Marko Arnautovic, 71’ Lautaro Martinez ve 81’ Mehdi Taremi’den (pen.) geldi. Inter bu sonuçla ilk galibiyetini alarak 4 puanla 5. sırada yer aldı. Inter - Kızılyıldız maç özeti ve maç gollerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Inter, Şampiyonlar Ligi 2. haftasında evinde Kızılyıldız ile karşılaştı. Hakan Çalhanoğlu’nun 1 gol kaydettiği maçta Inter rakibi 4-0’lık farklı skorla mağlup etti. Inter - Kızılyıldız maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
INTER - KIZILYILDIZ MAÇ ÖZETİ
Inter - Kızılyıldız maç özetini izlemek için TIKLAYIN.
INTER - KIZILYILDIZ MAÇ SONUCU
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