Inter-Roma maçına Jose Mourinho damga vurdu

Kupada tek maçlı eleme usulüne gören oynanan çeyrek final müsabakaları, Inter-Roma maçıyla başladı.

İtalya yarı finalde

Milano’daki Giuseppe Meazza Stadı’ndaki karşılaşmada, Inter, Roma'yı 2-0 mağlup etti. Mavi-siyahlı ev sahibi takıma galibiyeti ve turu getiren golleri, 2. dakikada Edin Dzeko ve 68. dakikada Alexis Sanchez attı. Bu sonuçla Inter yarı finale yükselirken, Roma ise kupaya veda etti.

Hakan Çalhanoğlu yedek başladı

Karşılaşmada yedek soyunan Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise 85. dakikada Nicolo Barella yerine oyuna dahil oldu ve kalan dakikalarda forma giydi.

Jose Mourinho Giuseppe Meazza'ya damga vurdu

Bu arada, maç öncesi Inter tribünleri, 2008-2010 döneminde mavi-siyahlıları çalıştıran ve bugün Roma Teknik Direktörü olarak 12 yıl aradan sonra Giuseppe Meazza Stadı'na çıkan Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'ya sevgi gösterisinde bulundu.