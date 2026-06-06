İran Dünya Kupası için Antalya'dan ayrıldı

Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır ile aynı grupta mücadele edecek olan İran Milli Takımı kafilesi, Antalya'dan ayrıldı. Kafile Antalya Havalimanı'na gelmeden saatler önce 3 kamyon dolusu eşya ise uçağa yüklenmek için havalimanında boşaltıldı. Saat 16.30'da havalimanına gelen kafile, Dünya Kupası serüveni için Meksika'nın Tijuana kentine gitmek üzere hareket etti. İran, turnuvadaki ilk maçında 15 Haziran'da Yeni Zelanda ile karşılaşacak.