İrfan Can Kahveci için veda gibi açıklama

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'den sürpriz bir paylaşım geldi.





Sarı lacivertli yıldızın eşi, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası zaferinden görseller paylaştı ve "Tüm zaferler için teşekkürler, unutulmayacaksın Fenerbahçe" ifadelerini kullandı. Gözde Kahveci, bu paylaşımında sarı-lacivertli kulübü de etiketledi.









Eşinin bu açıklaması "İrfan Can Fenerbahçe'ye veda mı ediyor?" sorusunu da beraberinde getirdi. Geçtiğimiz günlerde 27 yaşındaki futbolcuya Beşiktaş'ın talip olduğu iddiaları basında yer almıştı.





Bu arada İrfan Can'ın eşi Gözde Kahveci bu paylaşımını daha sonra güncelledi ve sadece Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabını etiketledi.







