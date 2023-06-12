|
Spor

İrfan Can Kahveci için veda gibi açıklama

İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'nin sosyal medya hesabından yaptığı "Tüm zaferler için teşekkürler, unutulmayacaksın Fenerbahçe" şeklindeki paylaşım ayrılık iddialarını da beraberinde getirdi.

20:14 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İrfan Can Kahveci 2021 yılından beri Fenerbahçe forması giyiyor

İrfan Can Kahveci 2021 yılından beri Fenerbahçe forması giyiyor

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'den sürpriz bir paylaşım geldi.


Sarı lacivertli yıldızın eşi, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası zaferinden görseller paylaştı ve "Tüm zaferler için teşekkürler, unutulmayacaksın Fenerbahçe" ifadelerini kullandı. Gözde Kahveci, bu paylaşımında sarı-lacivertli kulübü de etiketledi.



Eşinin bu açıklaması "İrfan Can Fenerbahçe'ye veda mı ediyor?" sorusunu da beraberinde getirdi. Geçtiğimiz günlerde 27 yaşındaki futbolcuya Beşiktaş'ın talip olduğu iddiaları basında yer almıştı.


Bu arada İrfan Can'ın eşi Gözde Kahveci bu paylaşımını daha sonra güncelledi ve sadece Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabını etiketledi.



#İrfan Can Kahveci
#Fenerbahçe
#Süper Lig
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YKS 2023 sınava Giriş Belgesi nasıl alınır?