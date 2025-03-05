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İskenderunspor'da hedef yarı final

İskenderunspor'da hedef yarı final

12:365/03/2025, Çarşamba
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İskenderunspor
İskenderunspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu'nu namağlup ikinci sırada tamamlayıp çeyrek finale yükselen 2. Lig ekibi İskenderunspor, bir üst tura çıkmayı hedefliyor. Teknik direktör Metin Akpunar, çeyrek finalde eşleşmek istedikleri takımı açıkladı.

Kupa yolculuğuna 3. Lig ekibi Tire 2021'i 4-1 yenerek başlayan İskenderunspor, 5. turda Süper Lig temsilcisi Hatayspor'u 1-0'lık skorla geçerek adını grup aşamasına yazdırdı.


İskenderun ekibi, grubundaki maçlarda deplasmanda Ankaragücü ile 1-1, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere ve Fatih Karagümrük'ü de deplasmanda 2-1 mağlup etti.


Grubunu 7 puanlı Trabzonspor'un ardından 5 puanla namağlup ikinci sırada tamamlayan İskenderunspor, çeyrek finale yükseldi.


Takımın organizasyondaki başarısı ve oynadığı futbol, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ilçedeki taraftarların yüzünü güldürdü.

Antrenmanlarını sürdüren İskenderunspor'un çeyrek finaldeki rakibi yarın Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşecek kurayla belli olacak.


Teknik direktör Metin Akpunar, büyük başarıya imza attıklarını ifade ederek,
"Kupada çocuklarımız bir ilki gerçekleştirdi. Bu gruptan namağlup, Trabzonspor'un ardından ikinci çıkmak çok büyük başarıydı. Çocuklar isimlerini İskenderun'un futbol tarihine altın harflerle yazdırdı."
diye konuştu.
İskendersunspor Teknik Direktörü Metin Akpunar
Futbolculardan Mehmet Manış çeyrek final maçına hazırlandıklarını belirterek
"Rakibimizin Beşiktaş ya da Fenerbahçe olmasını çok isterim."
dedi.



#Ziraat Türkiye Kupası
#İskenderunspor
#Metin Akpunar

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