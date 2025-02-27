Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Çeyrek finale yükselen İskenderunspor coşkuyla karşılandı

Çeyrek finale yükselen İskenderunspor coşkuyla karşılandı

22:3027/02/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
İskenderunspor tarihinde ilk kez gruptan çıktı.
İskenderunspor tarihinde ilk kez gruptan çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen İskenderunspor, kentte coşkuyla karşılandı. Meşalelerin yakılıp, tezahüratların yapıldığı kutlamalar, kentte unutulmaz anların yaşanmasına neden oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Karagümrük'ü yenen İskenderunspor, çeyrek finale yükseldi. İskenderun'a giriş yapan takım, taraftarlarca Mete Aslan Bulvarı'nda coşkuyla karşılandı.

Meşalelerin yakılıp, tezahüratların yapıldığı kutlamalar, kentte unutulmaz anların yaşanmasına neden oldu. İskenderunspor otobüsü, coşkulu kutlamalar eşliğinde Mete Aslan Bulvarı'ndan sahil yolu üzerinden tesislere doğru hareket etti.

Kulüp Başkanı Hakan Bolat, yaptığı açıklamada, “Bugün burada yaşadığımız bu coşku, bu kulübün ne kadar büyük bir aile olduğunu gösteriyor. Bu başarı, hep birlikte çalışarak elde edildi. Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Çeyrek finale çıkmak, bizler için tarihi bir anı, ancak hedeflerimiz daha büyük. İskenderunspor, her geçen gün daha da büyüyecek” dedi.




#Ziraat Türkiye Kupası
#İskenderunspor
#Türkiye Kupası

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sahura ne zaman kalkılacak? İşte 2025 Ramazan ayının ilk sahur vakti