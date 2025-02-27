Çeyrek finale yükselen İskenderunspor coşkuyla karşılandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen İskenderunspor, kentte coşkuyla karşılandı. Meşalelerin yakılıp, tezahüratların yapıldığı kutlamalar, kentte unutulmaz anların yaşanmasına neden oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Karagümrük'ü yenen İskenderunspor, çeyrek finale yükseldi. İskenderun'a giriş yapan takım, taraftarlarca Mete Aslan Bulvarı'nda coşkuyla karşılandı.
Meşalelerin yakılıp, tezahüratların yapıldığı kutlamalar, kentte unutulmaz anların yaşanmasına neden oldu. İskenderunspor otobüsü, coşkulu kutlamalar eşliğinde Mete Aslan Bulvarı'ndan sahil yolu üzerinden tesislere doğru hareket etti.
Kulüp Başkanı Hakan Bolat, yaptığı açıklamada, “Bugün burada yaşadığımız bu coşku, bu kulübün ne kadar büyük bir aile olduğunu gösteriyor. Bu başarı, hep birlikte çalışarak elde edildi. Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Çeyrek finale çıkmak, bizler için tarihi bir anı, ancak hedeflerimiz daha büyük. İskenderunspor, her geçen gün daha da büyüyecek” dedi.