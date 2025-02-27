Çeyrek finale yükselen İskenderunspor coşkuyla karşılandı

Kulüp Başkanı Hakan Bolat, yaptığı açıklamada, “Bugün burada yaşadığımız bu coşku, bu kulübün ne kadar büyük bir aile olduğunu gösteriyor. Bu başarı, hep birlikte çalışarak elde edildi. Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Çeyrek finale çıkmak, bizler için tarihi bir anı, ancak hedeflerimiz daha büyük. İskenderunspor, her geçen gün daha da büyüyecek” dedi.