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Spor

İsmail Kartal: Djiku ile konuştuk kendini iyi hissediyor

Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a konuk oluyor. Karşılaşma öncesi konuşan teknik direktör İsmail Kartal sakatlıktan dönen Djiku tercihi üzerine, "Alexander Djiku ile konuştuk ve iyi hissettiğini söyleyerek oynamak istedi" ifadelerini kullandı.

18:26 - 9/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 18:28 - 9/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İsmail Kartal
İsmail Kartal

Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a konuk oluyor. Derbi karşılaşması öncesi teknik direktör İsmail Kartal, Alexander Djiku tercihini değerlendirdi.


İsmail Kartal'ın açıklaması:

"Beşiktaş derbisine en iyi şekilde hazırlandık. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız. Alexander Djiku ile konuştuk ve iyi hissettiğini söyledi. Sakat olan oyuncularımızın dönmesi bizi mutlu ediyor. Daha güçlü bir takım haline geliyoruz"


Alexander Djiku, Ludogorets maçında sağ ayak beşinci metatars kemiğini kırarak uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.






#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
#Aleksander Djiku
1 saat önce
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