İsmail Kartal: Djiku ile konuştuk kendini iyi hissediyor

Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a konuk oluyor. Derbi karşılaşması öncesi teknik direktör İsmail Kartal, Alexander Djiku tercihini değerlendirdi.
"Beşiktaş derbisine en iyi şekilde hazırlandık. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız. Alexander Djiku ile konuştuk ve iyi hissettiğini söyledi. Sakat olan oyuncularımızın dönmesi bizi mutlu ediyor. Daha güçlü bir takım haline geliyoruz"
Alexander Djiku, Ludogorets maçında sağ ayak beşinci metatars kemiğini kırarak uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.