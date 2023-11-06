|
Spor

İsmail Kartal: "Ligi domine edecek takımız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'deki Trabzonspor yenilgisi sonrası oyuncularına yaptığı konuşmada, "Oyun gücü ve oyun kalitemizle ligi domine edecek takımız. Sizlere inancım ve güvenim sonsuz. Önemli olan sezon sonu lider olmak" dedi.

Haber Merkezi
09:19 - 6/11/2023 понедельник
Yeni Şafak
Fenerbahçe ligde ikinci sırada bulunuyor

Fenerbahçe ligde ikinci sırada bulunuyor

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu ve bu sezon ilk puan kaybını yaşadı. Bu karşılaşma sonrasında oyuncuların morallerini bozulurken teknik ekip, futbolcularla görüşmeler yaptı.


Fenerbahçe'de teknik direktör ismail Kartal, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası soyunma odasında üzgün olan oyuncularını teselli etti. Tecrübeli teknik adam, "Futbol şansı rakibimizin yanındaydı. Vurulan her top kalemizde gol oldu.Gerekli dersleri alarak, hatalarımızı düzelterek, hızlı bir şekilde yeniden ayağa kalkacağız. Lig uzun bir maraton, önümüzde çok maç var. Oyun gücü ve oyun kalitemizle ligi domine edecek bir takımız. Bundan hiçbir zaman şüphe duymuyorum, sizlere inancım ve güvenim sonsuz. Önemli olan sezonu lider bitirmek ve sezon sonunda zirvede yer alacağız. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Fenerbahçe bu hafta deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.




#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
#Trabzonspor
35 минут назад
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Arda Güler kadroda olmasına rağmen neden oynamadı? Carlo Ancelotti sebebini açıkladı