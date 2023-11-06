İsmail Kartal: "Ligi domine edecek takımız"

Fenerbahçe'de teknik direktör ismail Kartal, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası soyunma odasında üzgün olan oyuncularını teselli etti. Tecrübeli teknik adam, "Futbol şansı rakibimizin yanındaydı. Vurulan her top kalemizde gol oldu.Gerekli dersleri alarak, hatalarımızı düzelterek, hızlı bir şekilde yeniden ayağa kalkacağız. Lig uzun bir maraton, önümüzde çok maç var. Oyun gücü ve oyun kalitemizle ligi domine edecek bir takımız. Bundan hiçbir zaman şüphe duymuyorum, sizlere inancım ve güvenim sonsuz. Önemli olan sezonu lider bitirmek ve sezon sonunda zirvede yer alacağız. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.