İsmail Yüksek: A Ligi'ne yükselmek istiyoruz

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Macaristan ile Budapeşte'de karşı karşıya gelecek.





Karşılaşma öncesi Puskas Arena'da düzenlenen basın toplantısında futbolculardan İsmail Yüksek soruları yanıtladı.





İsmail Yüksek şöyle konuştu:

'Allah beterinden korusun'

"Kariyerimde belki de ilk kez adale sakatlığı yaşadım farklı yerlerden. Üst üste 2 kez oldu. Şu an iyiyim. Allah beterinden korusun. Yarın da görev verilirse hazırım."





'Oynamak motivasyonumu artırıyor'

"Hem milli takımda hem Fenerbahçe'de iyi oyuncularla oynamak motivasyonumu artırıyor. İsimlerden daha önemli olan takımın kazanması."





'A Ligi'ne yükselmek istiyoruz'

"Takımımızda güzel bir aile ortamı var, Milli Takım'a gelmek hepimiz için hem büyük bir gurur hem de çok keyif verici bir şey. Buradan istediğimiz skorla çıkarak, A Ligi'ne yükselmek istiyoruz."



























