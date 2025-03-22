Milliler Macaristan'a hazır

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmana, sakatlığı devam eden Merih Demiral katılmadı.

Neşeli anların da yaşandığı ısınma bölümüyle başlayan idman, rondo ve çeviklik çalışmaları ile devam etti. Son bölümde de Macaristan maçının taktiği üzerinde duruldu.