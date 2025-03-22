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Milliler Macaristan'a hazır

Milliler Macaristan'a hazır

15:3122/03/2025, Cumartesi
IHA
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Montella imdanda oyuncularına bir konuşma yaptı.
Montella imdanda oyuncularına bir konuşma yaptı.

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi’nde Macaristan ile yarın deplasmanda oynayacağı play-off turu rövanş karşılaşması için bugün Budapeşte’ye yapacağı yolculuk öncesi, İstanbul’daki son antrenmanını yaptı.

A Milli Takım, İstanbul’daki çalışmasını tamamladı.


Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmana, sakatlığı devam eden Merih Demiral katılmadı.


Neşeli anların da yaşandığı ısınma bölümüyle başlayan idman, rondo ve çeviklik çalışmaları ile devam etti. Son bölümde de Macaristan maçının taktiği üzerinde duruldu.


A Milli Takımın bugünkü antrenmanını TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da izledi.


Ay-Yıldızlı kafile, saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait uçakla İstanbul Havalimanı’ndan Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye gidecek. Milliler, maçın oynanacağı Puskas Arena’da saat TSİ 19.00’da kısa bir yürüyüş yapacak. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve İsmail Yüksek’in statta düzenleyeceği basın toplantısı ise TSİ 19.15’te başlayacak.





#Uluslar Ligi
#A Milli Takım
#Macaristan

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