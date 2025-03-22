Kaan Ayhan yok

A Milli Takımımızda sakatlığı bulunan Kaan Ayhan, Macaristan ile oynanacak rövanş maçının kadrosundan çıkarıldı.
UEFA Uluslar Ligi play-off turu ikinci maçında yarın Macaristan ile karşı karşıya gelecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
Macaristan ile yapılan ilk maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kaan Ayhan'ın tedavisinin rövanş karşılaşmasına yetişmeyeceği tespit edildiğinden, milli futbolcu aday kadrodan çıkarıldı.
Ay-yıldızlı takımda daha önce de sakatlıkları sebebiyle Mert Günok ile Yunus Akgün kadrodan çıkarılmıştı.