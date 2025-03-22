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Kaan Ayhan yok

Kaan Ayhan yok

13:2222/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Kaan Ayhan, maçın 27. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Kaan Ayhan, maçın 27. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

A Milli Takımımızda sakatlığı bulunan Kaan Ayhan, Macaristan ile oynanacak rövanş maçının kadrosundan çıkarıldı.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ikinci maçında yarın Macaristan ile karşı karşıya gelecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.


Macaristan ile yapılan ilk maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kaan Ayhan'ın tedavisinin rövanş karşılaşmasına yetişmeyeceği tespit edildiğinden, milli futbolcu aday kadrodan çıkarıldı.


Ay-yıldızlı takımda daha önce de sakatlıkları sebebiyle Mert Günok ile Yunus Akgün kadrodan çıkarılmıştı.





#Uluslar Ligi
#A Milli Takım
#Kaan Ayhan

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