İsmail Yüksek: Sözlerim yanlış anlaşıldı

Yayıncı kuruluşa konuşan İsmail Yüksek; "Zor bir sezondu ama öncelikle bir durumu düzeltmek istiyorum. Geçen hafta yaptığım açıklamadan dolayı. Sözlerim yanlış anlaşıldı. Milli takımdaki diğer arkadaşlarımın başarısını kötülemiyorum." dedi.

Sarı-lacivertli takımın yerli yıldızı maç öncesinde; "Ben maçı konuşmadan önce farklı bir konudan bahsetmek istiyorum. Şaibelerle dolu bir sezon oldu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu kendimce düşünmüyorum. Bize de fırsat geldi ama değerlendiremedik. Bugüne kadar geldik, geçmişe bakmanın da anlamı yok. Önemli bir derbi. Kazanmak için her şeyi yapacağız." dedi.