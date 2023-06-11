|
Spor

İsmail Yüksek: Sözlerim yanlış anlaşıldı

Fenerbahçe oyuncusu İsmail Yüksek kupa zaferi sonrasında; "Sözlerim yanlış anlaşıldı. Milli takımdaki diğer arkadaşlarımın başarısını kötülemiyorum." dedi.

23:30 . 11/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
İsmail Yüksek

İsmail Yüksek

Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i mağlup etti ve zafere ulaşan taraf oldu.


Fenerbahçe oyuncusu İsmail Yüksek maç sonrasında açıklamalarda bulundu.


Yayıncı kuruluşa konuşan İsmail Yüksek; "Zor bir sezondu ama öncelikle bir durumu düzeltmek istiyorum. Geçen hafta yaptığım açıklamadan dolayı. Sözlerim yanlış anlaşıldı. Milli takımdaki diğer arkadaşlarımın başarısını kötülemiyorum." dedi.

"Çok emek verdik"

Fenerbahçe oyuncusu sözlerinin devamında; "Çok emek verdik, 3 kulvarda da mücadele etmeye çalıştık. Çok yorulduk. Tüm arkadaşlarımın emeklerine sağlık." açıklamasında bulundu.

"Şaibe var" demişti

Galatasaray maçı öncesi İsmail Yüksek'in yaptığı açıklamalar gündem olmuştu.


Sarı-lacivertli takımın yerli yıldızı maç öncesinde; "Ben maçı konuşmadan önce farklı bir konudan bahsetmek istiyorum. Şaibelerle dolu bir sezon oldu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu kendimce düşünmüyorum. Bize de fırsat geldi ama değerlendiremedik. Bugüne kadar geldik, geçmişe bakmanın da anlamı yok. Önemli bir derbi. Kazanmak için her şeyi yapacağız." dedi.



#İsmail Yüksek
#Fenerbahçe
#Ziraat Türkiye Kupası
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Altın fiyatları rekora koşuyor: İşte çeyrek ve gram altın fiyatı