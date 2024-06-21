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Spor

İspanya İtalya'yı yendi: Boğalar gruptan çıkmayı garantiledi | ÖZET İZLE

Almanya'da devam eden EURO 2024'te heyecan hız kesmiyor. B Grubu ikinci maçında İspanya, İtalya'yı Calafiori'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti ve gruptan çıkmayı garantiledi.

09:16 - 21/06/2024 Cuma
Güncelleme: 09:19 - 21/06/2024 Cuma
AA
İspanyol futbolcuların gol sevinci.
İspanyol futbolcuların gol sevinci.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ikinci maçında İspanya, İtalya'yı 1-0 yendi. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada B Grubu'nun iddialı iki ekibi İspanya ve İtalya, Gelsenkirchen'deki Arena AufSchalke'de karşı karşıya geldi. İspanya, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada İtalya'yı Calafiori'nin kendi kalesine attığı golle mağlup etti. İspanya'nın Nico Williams ile bir topu da direkten döndü.


Bu sonucun ardından puanını 6'ya yükseltip liderliğini sürdüren İspanya son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi. İtalya ise 3 puanla ikinci sırada kaldı. Grupta Arnavutluk ve Hırvatistan'ın ise 1'er puanı bulunuyor.


Tribünde İtalyanlar sahada İspanyollar baskılı


Arena AufSchalke'de oynanan maçta tribünlerde ağırlık İtalyanların oldu. 53 bin 994 kişi kapasitesine sahip stadyumda tribünlerin büyük bölümünde mavi renkler hakimdi. İtalyanların tribündeki üstünlüğü ise sahaya oyun olarak yansımadı. Karşılaşmaya baskılı başlayan İspanya, 90 dakika boyunca birçok net gol şansından da yararlanamadı. Oyunu rakip sahaya yıkan İspanyollar, İtalyanlara maç boyunca net fırsat vermedi.

İtalya kalecisi Gianluigi Donnarumma yaptığı kurtarışlarla farkı önleyen isim oldu.​​​​​​​


Gerhard Aigner için saygı duruşu

Karşılaşma öncesinde hayatını kaybeden eski UEFA Genel Sekreteri Gerhard Aigner için saygı duruşunda bulunuldu.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde 1943'te doğan Aigner, 1989-1999 arasında UEFA Genel Sekreterliği, 1999-2003 arasında ise UEFA İcra Kurulu Başkanlığı yaptı.

UEFA'nın onursal üyelerinden olan Alman futbol adamı, 80 yaşında hayatını kaybetti.


İSPANYA - İTALYA MAÇININ ÖZETİ İÇİN

#EURO 2024
#FUTBOL
#ispanya
#İtalya
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