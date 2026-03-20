İspanya'dan Marco Asensio kararı: Aday kadro açıklandı

14:00 20/03/2026, Cuma
Marco Asensio
İspanya Millî Futbol Takımı, Sırbistan ve Mısır ile oynayacağı hazırlık maçları öncesinde aday kadrosunu açıkladı. Fenerbahçe’nin yıldız orta sahası Marco Asensio için ise karar netleşti.

Milli arada İspanya Millî Futbol Takımı, iki hazırlık maçında sahne alacak. İspanya, 27 Mart’ta Sırbistan, 30 Mart’ta ise Mısır ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmalar öncesinde teknik direktör Luis de la Fuente aday kadroyu duyurdu.

İspanya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio’nun kadroda yer almaması dikkat çekti. İspanyol basınında son haftalardaki performansıyla yeniden milli takıma çağrılabileceği konuşulan yıldız futbolcunun listeye alınmaması sürpriz olarak değerlendirildi.

Sarı-lacivertli ekipte bu sezon 36 maçta görev yapan deneyimli oyuncu, 13 gol ve 14 asistlik katkı sağlayarak etkili bir performans ortaya koymuştu.

İspanya'nın kadrosu şu şekilde;



