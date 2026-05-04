İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: Olay maça soruşturma

Bölgesel Amatör Lig’de küme düşme hattını doğrudan etkileyen karşılaşmada Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor, Siirt’in Kurtalan ilçesinde karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 4-1 geriye düştüğü mücadelede dikkat çeken bir geri dönüşe imza atarak sahadan 5-4 galip ayrıldı.

Kurtalanspor, bu galibiyetle ligde kalmayı başardı. Ancak maçın skoru kadar, sonrasında yaşanan gelişmeler de gündemin merkezine oturdu.





Karşılaşmanın ardından Şırnak Petrolspor oyuncularının sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Birçok futbolcunun benzer ifadeler kullanması, maçla ilgili şüphe iddialarının kısa sürede yayılmasına neden oldu. Futbolcuların açıklamalarında, takımın teknik sorumlusu Hüseyin Batur ve ekibi hedef alındı. Paylaşımlarda, maçın sonucuna etki edebilecek durumlar yaşandığı öne sürüldü.

Savcılık soruşturma başlattı

Yaşanan tartışmaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor arasındaki futbol müsabakasında maç sonucunu etkileyecek şekilde usulsüzlük olduğuna dair iddiaların ortaya atılması ve bir kısım görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen soruşturma başlatılmış olup, incelemeler devam etmektedir."







