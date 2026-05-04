Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: Olay maça soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: Olay maça soruşturma

13:534/05/2026, Pazartesi
G: 4/05/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Olaylı maç Kurtalan İlçe Stadı'nda oynandı.
Olaylı maç Kurtalan İlçe Stadı'nda oynandı.

Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor arasında oynanan ve 5-4 sonuçlanan Bölgesel Amatör Lig karşılaşması sonrası “usulsüzlük” iddiaları gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, maçla ilgili sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine resen soruşturma başlattı.

Bölgesel Amatör Lig’de küme düşme hattını doğrudan etkileyen karşılaşmada Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor, Siirt’in Kurtalan ilçesinde karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 4-1 geriye düştüğü mücadelede dikkat çeken bir geri dönüşe imza atarak sahadan 5-4 galip ayrıldı.

Kurtalanspor, bu galibiyetle ligde kalmayı başardı. Ancak maçın skoru kadar, sonrasında yaşanan gelişmeler de gündemin merkezine oturdu.


Karşılaşmanın ardından Şırnak Petrolspor oyuncularının sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Birçok futbolcunun benzer ifadeler kullanması, maçla ilgili şüphe iddialarının kısa sürede yayılmasına neden oldu. Futbolcuların açıklamalarında, takımın teknik sorumlusu Hüseyin Batur ve ekibi hedef alındı. Paylaşımlarda, maçın sonucuna etki edebilecek durumlar yaşandığı öne sürüldü.

Savcılık soruşturma başlattı

Yaşanan tartışmaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor arasındaki futbol müsabakasında maç sonucunu etkileyecek şekilde usulsüzlük olduğuna dair iddiaların ortaya atılması ve bir kısım görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen soruşturma başlatılmış olup, incelemeler devam etmektedir."



#Bölgesel Amatör Lig
#Şırnak Petrolspor
#Kurtalanspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ MAAŞI 4 AYLIK ZAM FARKI BELLİ OLDU! 2026 Temmuz emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Nisan enflasyon oranı ile SSK Bağ-Kur...