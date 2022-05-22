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İstanbul'da alkışlar Trabzonspor'a

Trabzonspor'u konuk eden Başakşehir'de futbolcular, seremoni öncesi şampiyon olan rakiplerini alkışladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda alkışlar Trabzonspora
Şampiyon olan meslektaşlarını tebrik ettiler.

Süper Lig'in son haftasında Başakşehir ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği maçta centilmenlik rüzgarları esti.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele öncesi ev sahibi ekibin futbolcuları, sezonu şampiyon tamamlayan bordo-mavili takımı alkışlarla karşıladı.

Başakşehir tribünleri de Abdullah Avcı tezahüratlarında bulundu.

Avcı'nın duygusal maçı

Uzun yıllar Başakşehir'i çalıştıran Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada kendisi için duygusal bir maç olacağını söyledi.

Avcı, "Mesleki kariyerimin büyük bir bölümünü geçirdiğim, ilklere imza attığımız, beraber büyüdüğümüz Başakşehir rakibim. Güzel duygular. Sezonun son maçını iki kaliteli ve oyun hafızası olan takımın müsabakası olacak" ifadelerini kullandı.

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