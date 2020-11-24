İtalya'da gündem Yusuf Yazıcı: Milan ve Lazio milli yıldızı mı istiyor?​

Fransa Ligue 1 ekibi Lille forması giyen ve gösterdiği başarılı performansla ülkemizi gururlandıran Yusuf Yazıcı'nın adı, birçok büyük takımla anılmaya devam ediyor. Milli yıldız için Arsenal, Milan, Lazio ve Bayer Leverkusen'in devrede olduğu iddia edilirken, Yusuf'un menajeri Adem Cebeci İtalyan basınına konuştu.

Calciomercato'ya özel bir röportaj veren Cebeci, transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulunurken aynı zamanda Lazio'nun Yusuf Yazıcı'yı daha önce istediğini söyledi.

"Lazio Yusuf'u çok istedi"

Milli oyuncunun Lille'e transfer olmadan önce Milan ve Lazio'nun ilgilendiği iddialarına yanıt veren menajer Adem Cebeci, "Yusuf'un Trabzonspor'dan Lille'e transferi öncesinde Milan ile hiçbir zaman doğrudan bir temas kurulmadı. Lazio'nun somut bir ilgisi vardı. Lazio, Yusuf ile çok ilgilendi. Tare, Yusuf'u gerçekten çok beğeniyor. Ama sonra Milinkovic, takımda kalınca anlaşma da gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.

İngilizler açıkladı: Mesut Özil'in yerine başka Türk yıldız Lille formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde iki kez hat-trick yaparak tüm dikkatleri üzerine çeken Yusuf Yazıcı ile ilgili İngiliz basınından ses getiren bir transfer iddiası ortaya atıldı.Daily Mail'in aktardığı haberde; Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in milli futbolcuyu yakından takip ettiği belirtildi. 23 yaşındaki 10 numaranın, formunu devam ettirmesi durumunda İngiliz ekibinde kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in yerine transfer edilebileceği ifade edildi."Yeni Mesut Özil"İngiliz basınında Yusuf Yazıcı için "Yeni Mesut Özil" benzetmesi yapılırken, Arsene Wenger döneminde de milli yıldızın Arsenal'in gündemine geldiği aktarıldı.Yusuf Yazıcı, bu sezon Lille formasıyla 12 maça çıkarken 7 gol, 1 de asistlik performansa imza attı.Milli yıldızlarımız coştu, Lille farklı kazandı (ÖZET)Galeri: Yusuf Yazıcı Milan maçına damga vurdu: Fransız basını milli oyuncuyu yere göğe sığdıramadı

"Milan, Lille ile görüşmeli"

Milan maçından sonra, İtalyan yetkililerin Yusuf Yazıcı ile görüşüp görüşmediği sorulmasının üzerine Cebeci, "Milan maçından sonra birçok uluslararası menajer beni aradı. Yusuf, harika bir maç çıkarıp bir hat-trick yapmıştı. Milan ile doğrudan bir temasımız olmadı. Yani zaten Milan ilgileniyorsa Yusuf'u veya beni değil, doğrudan Lille'i aramalı" cevabını verdi.

"Bu daha başlangıç"

Milli oyuncunun son zamanlardaki performansı hakkında da konuşan Adem Cebeci, "Bu sadece bir başlangıç. Biz daha başındayız ve Yusuf'un daha da etkili olacağına inanıyorum. Bu uzun yolculuğun sonunda hangi noktada olacağımızı göreceğiz" dedi.

"Yusuf paha biçilemez"

Milli oyuncunun bonservis miktarının sorulmasına da yanıt veren Cebeci, "Bu soruyu Lille'e sorabilirsiniz. Bunu cevaplayacak kişi ben değilim. Ama benden bir cevap isterseniz, bana göre Yusuf paha biçilemez" ifadelerini kullandı.

Lille, Yusuf Yazıcı'nın son 1 ayda attığı golleri paylaştı.



Sizce en iyisi hangisi❓ https://t.co/hIk6ZJnN4h — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 24, 2020