İtalya'da gündem Yusuf Yazıcı: Milan ve Lazio milli yıldızı mı istiyor?​

Fransa Ligue 1 ekibi Lille forması giyen ve gösterdiği başarılı performansla ülkemizi gururlandıran Yusuf Yazıcı'nın adı, birçok büyük takımla anılmaya devam ediyor. Milli yıldız için Arsenal, Milan, Lazio ve Bayer Leverkusen'in devrede olduğu iddia edilirken, Yusuf'un menajeri Adem Cebeci İtalyan basınına konuştu.
Calciomercato'ya özel bir röportaj veren Cebeci, transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulunurken aynı zamanda Lazio'nun Yusuf Yazıcı'yı daha önce istediğini söyledi.
"Lazio Yusuf'u çok istedi"
Milli oyuncunun Lille'e transfer olmadan önce Milan ve Lazio'nun ilgilendiği iddialarına yanıt veren menajer Adem Cebeci, "Yusuf'un Trabzonspor'dan Lille'e transferi öncesinde Milan ile hiçbir zaman doğrudan bir temas kurulmadı. Lazio'nun somut bir ilgisi vardı. Lazio, Yusuf ile çok ilgilendi. Tare, Yusuf'u gerçekten çok beğeniyor. Ama sonra Milinkovic, takımda kalınca anlaşma da gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.
"Milan, Lille ile görüşmeli"
Milan maçından sonra, İtalyan yetkililerin Yusuf Yazıcı ile görüşüp görüşmediği sorulmasının üzerine Cebeci, "Milan maçından sonra birçok uluslararası menajer beni aradı. Yusuf, harika bir maç çıkarıp bir hat-trick yapmıştı. Milan ile doğrudan bir temasımız olmadı. Yani zaten Milan ilgileniyorsa Yusuf'u veya beni değil, doğrudan Lille'i aramalı" cevabını verdi.
"Bu daha başlangıç"
Milli oyuncunun son zamanlardaki performansı hakkında da konuşan Adem Cebeci, "Bu sadece bir başlangıç. Biz daha başındayız ve Yusuf'un daha da etkili olacağına inanıyorum. Bu uzun yolculuğun sonunda hangi noktada olacağımızı göreceğiz" dedi.
- "Yusuf paha biçilemez"
- Milli oyuncunun bonservis miktarının sorulmasına da yanıt veren Cebeci, "Bu soruyu Lille'e sorabilirsiniz. Bunu cevaplayacak kişi ben değilim. Ama benden bir cevap isterseniz, bana göre Yusuf paha biçilemez" ifadelerini kullandı.
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Lille, Yusuf Yazıcı'nın son 1 ayda attığı golleri paylaştı.
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