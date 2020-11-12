İngilizler açıkladı: Mesut Özil'in yerine başka Türk yıldız

Lille formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde iki kez hat-trick yaparak tüm dikkatleri üzerine çeken Yusuf Yazıcı ile ilgili İngiliz basınından ses getiren bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Daily Mail'in aktardığı haberde; Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in milli futbolcuyu yakından takip ettiği belirtildi. 23 yaşındaki 10 numaranın, formunu devam ettirmesi durumunda İngiliz ekibinde kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in yerine transfer edilebileceği ifade edildi.

"Yeni Mesut Özil"

İngiliz basınında Yusuf Yazıcı için "Yeni Mesut Özil" benzetmesi yapılırken, Arsene Wenger döneminde de milli yıldızın Arsenal'in gündemine geldiği aktarıldı.

Yusuf Yazıcı, bu sezon Lille formasıyla 12 maça çıkarken 7 gol, 1 de asistlik performansa imza attı.

Milli yıldızlarımız coştu, Lille farklı kazandı (ÖZET) Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Lille, sahasında Lens'i 4-0 mağlup etti.Gol perdesini Burak Yılmaz açtıPierre Mauroy Stadı'nda Lens'i ağırlayan Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın 11. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Son sözü Yusuf Yazıcı söylediKarşılaşmanın 47. dakikasında Jonathan Bamba ve 69. dakikasında Jonathan Ikone'nin golleriyle durumu 3-0 yapan Lille'de perdeyi 79. dakikada Yusuf Yazıcı kapadı.Bamba'nın attığı golde asisti Mehmet Zeki Çelik kaydetti.Lille bu galibiyetle puanını 17'ye çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu. Lens ise 13 puanda kaldı.Lille-Lens maç özeti ve gollerini izlemek için tıklayın Ronaldo'suz Juventus deplasmanda takıldı



