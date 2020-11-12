İngilizler açıkladı: Mesut Özil'in yerine başka Türk yıldız
Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in milli yıldız Yusuf Yazıcı'yı gündemine aldığı bildirildi. İngiliz basınına yansıyan haberlerde 23 yaşındaki futbolcunun, kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in halefi olabileceği yazıldı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Lille formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde iki kez hat-trick yaparak tüm dikkatleri üzerine çeken Yusuf Yazıcı ile ilgili İngiliz basınından ses getiren bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Daily Mail'in aktardığı haberde; Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in milli futbolcuyu yakından takip ettiği belirtildi. 23 yaşındaki 10 numaranın, formunu devam ettirmesi durumunda İngiliz ekibinde kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in yerine transfer edilebileceği ifade edildi.
"Yeni Mesut Özil"
İngiliz basınında Yusuf Yazıcı için "Yeni Mesut Özil" benzetmesi yapılırken, Arsene Wenger döneminde de milli yıldızın Arsenal'in gündemine geldiği aktarıldı.
Yusuf Yazıcı, bu sezon Lille formasıyla 12 maça çıkarken 7 gol, 1 de asistlik performansa imza attı.
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