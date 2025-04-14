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İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği Trabzonspor'a teşekkür etti

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği Trabzonspor'a teşekkür etti

17:1314/04/2025, Pazartesi
AA
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Minguzzi ailesini ziyaret etmişti.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Minguzzi ailesini ziyaret etmişti.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği, Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ismini Papara Park'taki bir tribüne veren Trabzonspor Kulübü için teşekkür mesajı paylaştı.

Büyükelçiliğin X hesabından yapılan paylaşımda, "Mattia Ahmet Minguzzi'mizin anısını yaşatmaya devam edecek bu takdire şayan jesti için Trabzonspor Kulübüne teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.


Bordo-mavili kulüp, Minguzzi'nin anısını yaşatmak için Papara Park'ta yer alan "Fırtına" tribününün isminin, "Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü" olarak değiştirileceğini açıklamıştı.



#İtalya Ankara Büyükelçiliği
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#Mattia Ahmet Minguzzi
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