İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği Trabzonspor'a teşekkür etti

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Minguzzi ailesini ziyaret etmişti.
İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği, Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ismini Papara Park'taki bir tribüne veren Trabzonspor Kulübü için teşekkür mesajı paylaştı.
Büyükelçiliğin X hesabından yapılan paylaşımda, "Mattia Ahmet Minguzzi'mizin anısını yaşatmaya devam edecek bu takdire şayan jesti için Trabzonspor Kulübüne teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.
Bordo-mavili kulüp, Minguzzi'nin anısını yaşatmak için Papara Park'ta yer alan "Fırtına" tribününün isminin, "Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü" olarak değiştirileceğini açıklamıştı.
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