SÜPER LİG

Charles Itandje: Liverpool beni Galatasaray'a transfer olmaya zorladı

Itandje: Beni zorla Galatasaray'a göndermek istediler

Fransa 3. Lig takımlarından Versaille'da forma giyen tecrübeli file bekçisi Charles Itandje, Liverpool kariyerinin ilk yılında Galatasaray'a transfer olmaya zorlandığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Itandje ülkemizde Adanaspor, Gaziantepspor ve Rizespor'un formasını giymişti.

Itandje ülkemizde Adanaspor, Gaziantepspor ve Rizespor'un formasını giymişti.

Fotoğraf: İbrahim Erikan / AA

Bir dönem ülkemizde de forma giyen tecrübeli kaleci Charles Itandje, Fransız basınına verdiği röportajda Galatasaray'la ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

36 yaşındaki Itandje, Liverpool kariyerinin ilk yılında Rafa Benitez tarafından takımdan gönderilmek istendiğini şu sözlerle dile getirdi:

  • Liverpool'daki ilk yılımda beni Galatasaray'a gitmem için zorladılar. Bu düşünce beni bir valize koyup fırlatmak gibiydi. Benitez, benim takımdan gönderilme planımı çok önceden yapmıştı. Ben ise bunu kesinlikle reddettim. Zaten daha sonra rezerv takımla antrenmana çıkardılar. 25-26 yaşlarındaydım, Ligue 1'de 200 maça çıkmıştım ama 18 yaşından küçüklerle idman yapıyordum. Bu kolay bir şey değil.

Gittiği takım küme düşüyor
Gittiği takım küme düşüyor

Adanaspor'un ardından 27 sezondur aralıksız Süper Lig'de mücadele eden Gaziatenspor'un da küme düşmesi kesinleşti. Rizespor ise ligde tutunma imkanını oldukça zora sokmuş durumda.Süper Lig'den düşen Adanaspor'la Gaziantepsor ve kümede kalma mücadelesi veren Rizespor'un ortak noktası ise Kamerunlu kaleci Charles Itandje. Öyle ki 34 yaşındaki eldiven bu sezon 3 takımın da formasını giydi.Sezona Rizespor'da başlayan 34 yaşındaki eldiven, sezon başında Gaziantepspor'a, ara transfer döneminde ise Adanaspor'a transfer oldu.Ligin bitimine 2 hafta kala Bursapor'un 5 puan gerisinde bulunan Rizespor'un da Süper Lig'e veda etmesi halinde Itandje, ilginç bir istatistiğe imza atmış olacak.Charles Itandje bu sezon Gaziantepspor'la 5, Adanaspor formasıyla ise 12 maça çıktı. Kamerunlu eldiven bu maçlarda kalesinde 37 gol gördü.Itandje&#39;ın bu sezon formalarını giydiği Adana ve Gaziantep küme düşerken sezon başında ayrıldığı Rize, ligde kalma mücadelesi veriyor...😲😲😲 pic.twitter.com/E0msSLlIL1&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 21 Mayıs 2017

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