Itandje: Beni zorla Galatasaray'a göndermek istediler

Bir dönem ülkemizde de forma giyen tecrübeli kaleci Charles Itandje, Fransız basınına verdiği röportajda Galatasaray'la ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

36 yaşındaki Itandje, Liverpool kariyerinin ilk yılında Rafa Benitez tarafından takımdan gönderilmek istendiğini şu sözlerle dile getirdi:

Liverpool'daki ilk yılımda beni Galatasaray'a gitmem için zorladılar. Bu düşünce beni bir valize koyup fırlatmak gibiydi. Benitez, benim takımdan gönderilme planımı çok önceden yapmıştı. Ben ise bunu kesinlikle reddettim. Zaten daha sonra rezerv takımla antrenmana çıkardılar. 25-26 yaşlarındaydım, Ligue 1'de 200 maça çıkmıştım ama 18 yaşından küçüklerle idman yapıyordum. Bu kolay bir şey değil.