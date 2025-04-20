Kayserispor, Trendyol Süper Lig 32. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. 9 kişi eksik maça çıkan sarı-kırmızılılarda alınan bir puanı teknik direktör Sergej Jakirovic basın toplantısında değerlendirdi.

Sergej Jakirovic'in açıklamaları şöyle:

'Fenerbahçe, burada baskıyla oynayacaktı ve üzerimize gelecekti'

"Öncelikli olarak takımımla gurur duyuyorum. Büyük mücadele gösterdiler. 9 oyuncumuz eksikti. 6 tanesi bunlardan ilk 11 oyuncusuydu. Bu maç öncesinde biz şeyler yapabileceğimizi oyunculara söylemiştim. Fenerbahçe, burada baskıyla oynayacaktı ve üzerimize gelecekti. Son dakikalarda attığımız golle, mağlubiyeti hak etmediğimiz bir maçtan beraberlikle dönüyoruz."

'Kenarda boşluklar bulabileceğimizi biliyorduk'

"Fenerbahçe, asimetrik olarak kenar beklerini yerleştiriyordu. Kazandığımız toplarda kenarda boşluklar bulabileceğimizi biliyorduk. Bu şekilde İstanbul'da 3 gol attık. Kontrataklarda bazı durumlarda paslarımız yerinde değildi ama Fenerbahçe gibi bir rakibe İstanbul'da 3 gol atmak ve 1 puanla dönmek bizim için çok önemli."





'Bizim başka bir hedefimiz var'

"Şampiyonluk yarışıyla ilgilenmiyorum. Bizim başka bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda kazandığımız her puan çok önemli"



















