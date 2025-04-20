Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Fenerbahçe karşısında aldıkları bir puanı değerlendirdi.
Kayserispor, Trendyol Süper Lig 32. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. 9 kişi eksik maça çıkan sarı-kırmızılılarda alınan bir puanı teknik direktör Sergej Jakirovic basın toplantısında değerlendirdi.
"Öncelikli olarak takımımla gurur duyuyorum. Büyük mücadele gösterdiler. 9 oyuncumuz eksikti. 6 tanesi bunlardan ilk 11 oyuncusuydu. Bu maç öncesinde biz şeyler yapabileceğimizi oyunculara söylemiştim. Fenerbahçe, burada baskıyla oynayacaktı ve üzerimize gelecekti. Son dakikalarda attığımız golle, mağlubiyeti hak etmediğimiz bir maçtan beraberlikle dönüyoruz."
"Fenerbahçe, asimetrik olarak kenar beklerini yerleştiriyordu. Kazandığımız toplarda kenarda boşluklar bulabileceğimizi biliyorduk. Bu şekilde İstanbul'da 3 gol attık. Kontrataklarda bazı durumlarda paslarımız yerinde değildi ama Fenerbahçe gibi bir rakibe İstanbul'da 3 gol atmak ve 1 puanla dönmek bizim için çok önemli."
"Şampiyonluk yarışıyla ilgilenmiyorum. Bizim başka bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda kazandığımız her puan çok önemli"