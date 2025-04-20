Trendyol Süper Lig 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.





Fenerbahçe'nin gollerini 36 ile 79. dakikada Anderson Talisca (2) ve 64. dakikada Allan Saint-Maximin kaydetti.





Kayserispor'un gollerini ise 7. dakikada Ramazan Civelek, 49. dakikada Dominik Livakovic (K.K) ve 90+4. dakikada Talha attı.





Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 72 yaptı ve lider Galatasaray ile arasındaki fark 5'e yükseldi. Sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:

7' Kayserispor, Ramazan Civelek'in golü ile maçta öne geçiyor. Milan Skriniar'ın kısa düşen pasında araya giren Gökhan Sazdağı'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Ramazan Civelek, hızla ilerleyerek ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Dominik Livakovic'in yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 0-1.

15' Fenerbahçe gole yaklaşıyor! Allan Saint-Maximin'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Youssef En-Nesyri'nin arka direkten gelişine yaptığı kafa vuruşunda top direkten geri geldi.

20' Mert Müldür'ün sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda Bilal Bayazit topa hakim olmayı başardı.

36' Saint-Maximin'in ceza alanının solundan içeri çevirdiği pasında Bilal Bayazit'tan seken topu önünde bulan Talisca, sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Bilal Bayazit'ın yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 1-1.

İKİNCİ YARI

48' Kayserispor, Livakovic'in kendi kalesine attığı golle maçta tekrar öne geçti. Hızlı gelişen atakta Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Nazon'un, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşunda Livakovic'in çeldiği meşin yuvarlak önce üst direğe ardından Livakovic'e çarparak ağlarla buluştu: 1-2.

64' Maximin'in golü ile maçta tekrar eşitliği yakaladı. Dusan Tadic'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Bilal Bayazit'ın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Saint-Maximin, gelişine yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı Bilal Bayazit'ın yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 2-2.

79' Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın golü ile maçta öne geçti. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Talisca, yaptığı vuruşla kaleci Bilal Bayazit'ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2.

90+4' Kayserispor, Talha Sarıarslan'ın golü ile maçta eşitliği yakaladı. Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Talha Sarıarslan, ön direkten gelişine yaptığı kafa vuruşuyla topu Dominik Livakovic'in yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 3-3.













MAÇTAN NOTLAR:

Fenerbahçe'de 3, Kayserispor'da 9 eksik

Cezalı Kartal Yılmaz, Miguel Cardoso, Mehdi Bourabia, Dimitrios Kolovetsios ve Majid Hosseini'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım, Stephane Bahoken, Yaw Ackah ve Arif Kocaman maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de ise Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Djiku maç kadrosunda yer almıyor.





Diego Carlos 10 maç sonra kadroda

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı savunmacı Diego Carlos, Bellona Kayserispor karşısında ilk 11'de sahaya çıkarken, 10 maç sonra sarı-lacivertli formayı giydi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK ile 5 Şubat'ta oynanan müsabakada oyuna sonradan dahil olup 6 dakika sahada kalan Carlos, sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Yaşadığı sakatlığın ardından 2'si Ziraat Türkiye Kupası, 8'i ise Trendyol Süper Lig olmak üzere 10 maçta takımını yalnız bırakan Diego Carlos, Bellona Kayserispor müsabakasıyla formasına yeniden kavuştu.





Youssef En-Nesyri 2 maç sonra 11'de

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, ligde 2 maç sonra ilk 11'e döndü. Sarı-lacivertli ekibin Sipay Bodrum FK ile deplasmanda oynadığı müsabakada ilk 11'de sahaya çıkan Youssef En Nesryi, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray derbisinde de Mourinho'nun ilk 11'de tercih ettiği isim olmuştu. Trabzonspor mücadelesinde süre almayan, Net Global Sivasspor karşılaşmasında ise oyuna sonradan dahil olup 9 dakika sahada kalan Youssef En-Nesyri, Bellona Kayserispor karşısında yeniden 11'e döndü.





Futbolculara seremonide şehit çocukları eşlik etti

Fenerbahçe Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle, asker, polis ve 15 Temmuz şehitlerinin çocuklarını maç seremonisinde ağırladı. Her iki takım futbolcuları da çocuklarla yakından ilgilenirken, Fenerbahçeli futbolcu Fred, seremoniye birlikte çıktığı çocuğu kucağında taşırken birlikte Türk bayrağı salladı. Şehit çocuklarının bazıları sahaya Fenerbahçe formasıyla çıkarken, bazıları da ay-yıldızlı tişörtlerle seremonide yer aldı. Maç öncesinde stadyumdaki futbolcu anonsları da çocuklar tarafından yapıldı. Stadyumu dolduran taraftarlar, esame listesini okuyan çocukları uzun süre alkışladı.





Werner Lorant için saygı duruşu

Bugün vefat eden Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant için maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 2002 yılında sarı-lacivertli takımın başına geçen Alman teknik adam, Türkiye'de Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa'yı da çalıştırmıştı.





TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



