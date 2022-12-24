Spor Jorge Jesus "10 kişi kalınca işler bizim için zor bir hale geliyor"
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Jorge Jesus: "10 kişi kalınca işler bizim için zor bir hale geliyor"

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 10 kişi kaldıktan sonra iyi oynamadıklarını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jorge Jesus: 10 kişi kalınca işler bizim için zor bir hale geliyor
Jorge Jesus

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi bordo mavili takım, 61. dakikada Maxi Gomez ve 90+11. dakikada Trezeguet'nin attığı gollerle 2-0 kazandı. Karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 10 kişi kaldıktan sonra iyi oynamadıklarını söyledi. Jesus'un açıklamaları şu şekilde:

"Eksik olduğumuz maçlarda kaybettik"

"Güçlü bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyorduk. Trabzonspor'un da liderlik hırsı var. Geçen yılın şampiyonu. 11'e 11 oynanıyorken dengeli bir oyun vardı, kırmızı kart sonrasında dengeyi yakalayamadık. 3 maç üst üste kırmızı kart görüyoruz ve bugüne kadar aldığımız bütün mağlubiyetler, 1 kişi eksik olduğumuz maçlarda geldi."

  • "İşler bizim için zor bir hale geliyor"
  • Kırmızı kart meselesini takım içinde elbette konuştuk. Biz zor durumda bırakan bir hale geliyor bu iş. Miguel Crespo'nun kırmızı kart gördüğü dakikada onu ve Michy Batshuayi'yi çıkaracaktık. Bunu konuştuk, teknik veya taktik problem değil. Ama 10 kişi kalınca, işler bizim için zor bir hale geliyor."

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