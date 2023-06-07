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Spor

Jorge Jesus için yeni iddia: Suudi Arabistan Milli Takımı ile anlaştı

Jorge Jesus'un Suudi Arabistan Milli Takımı ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.

16:11 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Jorge Jesus

Jorge Jesus

Jorge Jesus'un Suudi Arabistan Milli Takımı ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.


Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un sarı lacivertlilerde son bir maçı kaldı. Türkiye Kupası finali öncesi Jesus'un ayrılığı ile ilgili iddialar artarken Portekizli hocanın yeni durağını Suudi basını açıkladı.


Suudi Arabistan basınından Al Riyadiyah'ın haberin göre, Jorge Jesus, Suudi Arabistan Milli Takımı ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.


İddialara göre Jesus'un yıllık maaşı 10 milyon dolar civarlarında olacak.


Jesus, Başakşehir ile oynanacak Türkiye Kupası finalinin ardından sarı lacivertlilere veda edecek.



#Jorge Jesus
#fenerbahçe
#Suudi Arabistan
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