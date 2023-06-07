Jorge Jesus için yeni iddia: Suudi Arabistan Milli Takımı ile anlaştı

Jorge Jesus'un Suudi Arabistan Milli Takımı ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un sarı lacivertlilerde son bir maçı kaldı. Türkiye Kupası finali öncesi Jesus'un ayrılığı ile ilgili iddialar artarken Portekizli hocanın yeni durağını Suudi basını açıkladı.