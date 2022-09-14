Jorge Jesus: Rennes karşısında iyi bir sonuç almak istiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile oyunculardan Michy Batshuayi, yarın akşam Rennes ile deplasmanda oynayacakları UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, rakiplerinin değerini bildiklerini belirterek, "Mükemmel oyuncuları var. Ligde şu anda 6. pozisyondalar. Bu da onların ne kadar kuvvetli bir takım olduklarını gösteriyor. Muhakkak bize sahada problemler çıkaracaklardır çünkü kaliteleri var. Biz de buna en iyi şekilde yanıt vermeye çalışacağız. Çok fazla oyuncu değiştiriyorlar, aynı bizim gibi. Bizim için de yarın durum bu şekilde olacak. Farklı bir durum söz konusu değil bizim için. Umarım takımım değerini gösterip bu maçta gereken mücadeleyi verir. Bu hafta 3 günde bir maç yapmadık. Bu haftayı ligde bay geçtik fakat pazar günü bir maçımız var. Dolayısıyla yine perşembe ve pazar oynamış olacağız. Tabii ki bu ara bize iyi geldi ama şimdi yine kısa bir süre içerisinde bir lig maçına çıkacağız. Hem yarın oynayacağımız hem de pazar günü oynayacağımız maç için biri diğerinden daha önemli gibi bir durum söz konusu değil. Ama ligde oynayacağımız maçı da düşünerek bu maçtaki tercihlerimizi yapacağız ve fikirlerimizi uygulamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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"Zor bir maç olacak"

Fenerbahçe’nin golcüsü Michy Batshuayi ise maçla ilgili, “Yarın çok zor ve öz güvenli bir ekibe karşı oynayacağız. Dolayısıyla sahada her iki takım için de büyük bir savaş olacak” değerlendirmesini yaptı. Marsilya’da birlikte oynadığı Rennes futbolcusu Steve Mandanda’nın kendisiyle ilgili sözleri hatırlatılınca Batshuayi, “Ben de ona karşı oynayacak olmaktan dolayı mutluyum. Beraber oynadığımız zamanlarda iyi bir arkadaşlığımız ardı. Dolayısıyla benim açımdan onu tekrar görecek olmak büyük bir memnuniyet” şeklinde konuştu.